Début : 2023-12-30 14:30:00

fin : 2024-01-30 Programme du mois de janvier.

Programme du mois de janvier

Philosophie :

Y a-t-il une philosophie de l’écologie?

Intervenants : Michel Darnaud et Jacques Philibert

Jeudi 11 janvier à 14h30 Arts-Musique

Le requiem de Mozart, un véritable polar musico historique.

Intervenant : Albertus Dercksen

Mardi 16 janvier à 14h30 Histoire contemporaine – géopolitique

Conférence exceptionnelle : intellectuels russes et ukrainiens face à la guerre : une rupture inédite.

Intervenante : Emmanuelle Rial-Sebbag

Attention! Changements de lieux et d’horaires habituels

VENDREDI 19 JANVIER A L’ESPACE DES CONGRES CLEMENT MAROT, PLACE BESSIERES

OUVERT A TOUS / GRATUIT Société :

Le travail, une question de sens et de reconnaissance?

Intervenant : Xavier Poupart

Jeudi 25 janvier à 14h30 Prévention santé :

Connaitre les causes du cancer pour mieux s’en prémunir.

Intervenant : Dr Yves Botreau Bonneterre

Mardi 30 janvier à 14h30 EUR.

402 Avenue Henri Martin

Cahors 46000 Lot Occitanie

