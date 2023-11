LA SLOW FOOD, UNE INVENTION ITALIENNE, 401 rue Le Titien Montpellier, 30 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La slow food, une invention italienne, dans le cadre des journées vénitiennes organisées par le Centre culturel italien Dante Alighieri.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

401 rue Le Titien

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Slow food, an Italian invention, as part of the Venetian Days organized by the Italian Cultural Center Dante Alighieri

Slow food, una invención italiana, en el marco de las Jornadas Venecianas organizadas por el Centro Cultural Italiano Dante Alighieri

Slow Food, eine italienische Erfindung, im Rahmen der vom italienischen Kulturzentrum Dante Alighieri organisierten venezianischen Tage

