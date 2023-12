« DOT » : installation son et lumière 401 route de la faux – anciennement Filature PLASSARD Varennes-sous-Dun, 27 décembre 2023, Varennes-sous-Dun.

Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 17:00:00

fin : 2023-12-29 21:00:00

.

LA FILATURE propose une installation lumineuse et sonore d’un artiste local, qui en cette période de fêtes devrait ravir des plus grands aux plus petits dans un contexte chaleureux (malgré la fraicheur des lieux)

DOT est une installation monumentale de 9 m de long et 6,60 m de large qui combine malicieusement Low Tech et High Tech. Constituée de 33 modules conçu à base de matériaux recyclés, des globes années 70, et équipée de lampes classiques incandescentes. DOT s’anime sur une bande sonore.

Cette installation de forme élégante et très architecturée comporte 165 points lumineux qui forme un écran géant abstrait. Chaque point est pilotable à l’envie en intensité´ fréquence et vitesse.

Pour en savoir plus : http://www.philippemorvan.com/dot.html

Après Lyon, Londres, Durham, Essen, Bruxelles, Charleville et Vitoria, DOT prend place à la Filature à Varennes sous Dun le 27, 28 et 29 décembre et sera présentée sous une forme inédite : en tapis lumineux.

Conception : Philippe Morvan

Programmation lumière : Paolo Morvan

Musique : Baptiste Molliard

401 route de la faux – anciennement Filature PLASSARD

Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



