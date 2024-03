400 STRINGS – UKULELE BAND La Canopée Fronton, samedi 17 février 2024.

400 STRINGS – UKULELE BAND Concert GRATUIT- Restauration sur place: réservation recommandée Samedi 17 février, 19h00 La Canopée Entrée libre dès 19h Restauration sur place Réservation recommandée Concert à 20h30

Du Croquette ‘n’ roll au ukulélé ! Come sortis d’un film de Wes Anderson 4 ukulélés revisitent des standards avec dérision et jubilation! Descendus de leurs gouttières, mettant leurs pattes partout dans les chansons françaises et anglo-saxonnes, des Talking Heads aux VRP en passant par les Bee Gees, Depeche Mode, Stromae ou Nino Ferrer, les 400 Strings sortent les griffes et font danser les souris!

La Canopée 175 avenue de la Dourdenne 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.la-canopee-des-arts.com/contact »}]

musique concert