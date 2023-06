Fête du club 400 Route des Chevaliers Vignoux-sur-Barangeon, 2 juillet 2023, Vignoux-sur-Barangeon.

Vignoux-sur-Barangeon,Cher

Equifun, parcours aventure, CSO rigolo, baptême à poney. Avec la participation de l’association les Crins du Barangeon.

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . .

400 Route des Chevaliers

Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire



Equifun, adventure course, fun show jumping, pony baptism. With the participation of the Crins du Barangeon association

Equifun, recorrido de aventura, salto de obstáculos divertido, paseos en poni. Con la participación de la asociación Crins du Barangeon

Equifun, Abenteuerparcours, lustiges CSO, Ponytaufe. Mit der Teilnahme des Vereins Les Crins du Barangeon

Mise à jour le 2023-06-26 par OT VIERZON