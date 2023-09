Stage « monotype », avec Karine Veyres 400 route de Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 28 octobre 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

Venez expérimenter le monotype, au pinceau et par empreintes d’éléments naturels.

Pause-déjeuner, avec repas tiré du sac.

Sur inscription uniquement. Places limitées à 5 participant(e)s..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-28 16:00:00. 50 EUR.

400 route de Sainte-Alauzie Maison atelier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



Come and experiment with monotypes, using brushes and natural elements.

Lunch break, with packed lunch.

Registration required. Places limited to 5 participants.

Ven a probar suerte con los monotipos, utilizando pinceles e impresiones de elementos naturales.

Pausa para comer, con almuerzo para llevar.

Inscripción obligatoria. Plazas limitadas a 5 participantes.

Experimentieren Sie mit der Monotypie, mit dem Pinsel und mit Abdrücken von Naturelementen.

Mittagspause, mit Essen aus dem Rucksack.

Nur nach vorheriger Anmeldung. Begrenzte Plätze für 5 Teilnehmer/innen.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT CVL Castelnau-Montratier