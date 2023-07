Stage d’Initiation à la Gravure 400 route de Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 22 juillet 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

(Re)Découvrez la gravure taille douce au travers de supports ludiques. Vous apprendrez à encrer et à imprimer votre gravure pour réaliser de belles estampes.

2023-07-22 10:00:00 fin : 2023-07-22 13:00:00. 30 EUR.

400 route de Sainte Alauzie Atelier de Karine Reynes

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



(Re)Discover intaglio engraving through fun materials. You will learn how to ink and print your engraving to make beautiful prints

(Re)descubrir la impresión calcográfica a través de materiales divertidos. Aprenderás a entintar e imprimir tu grabado para hacer bellas impresiones

(Wieder-)Entdecken Sie den Kupferstich mithilfe von spielerischen Materialien. Sie lernen, Ihre Gravur einzufärben und zu drucken, um schöne Drucke zu erstellen

Mise à jour le 2023-07-02 par OT CVL Castelnau-Montratier