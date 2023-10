Stage : réalisation d’un photophore 400 Montée du village Valherbasse, 11 novembre 2023, Valherbasse.

Valherbasse,Drôme

Stage réalisation d’un photophore le Samedi 11 novembre de 14:00 à 17:00



Vous modelez, incisez et décorez votre photophore selon votre goût.



Atelier à partir de 6 ans. 48€ par personne.

2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 17:00:00. EUR.

400 Montée du village Atelier La maison rose

Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Photophore-making workshop Saturday November 11 from 14:00 to 17:00



You model, incise and decorate your photophore to your taste.



Workshop for ages 6 and up. 48? per person

Taller de fabricación de fotóforos el sábado 11 de noviembre de 14:00 a 17:00



Modelas, incisas y decoras tu tarro de velas a tu gusto.



Taller para niños a partir de 6 años. 48? por persona

Workshop Herstellung eines Windlichts am Samstag, den 11. November von 14:00 bis 17:00 Uhr



Sie modellieren, schneiden und dekorieren Ihr Windlicht nach Ihrem Geschmack.



Workshop für Kinder ab 6 Jahren. 48? pro Person

