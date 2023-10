Matheron vous reçoit – Journée Portes ouvertes et soirée musicale – Fascinant Week-end 400 chemin du Domaine de Matheron Vidauban, 21 octobre 2023, Vidauban.

Vidauban,Var

Dès 10h

Journée détente entre Amis ou en Famille

Visites commentée – Dégustations de nos Vins

Jeux pour Petits et Grands



En soirée, dès 18h

Le Fascinant Week-end se prolonge en musique autour d’une planche dînatoire au cœur du Domaine.

400 chemin du Domaine de Matheron Château Matheron

Vidauban 83550 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Starting at 10 a.m

Relaxing day with friends or family

Guided tours – Wine tastings

Games for young and old



In the evening, from 6pm

The Fascinating Weekend continues with a musical plank dinner in the heart of the Domaine

A partir de las 10h

Día de relax con amigos o en familia

Visitas guiadas – Degustación de vinos

Juegos para grandes y pequeños



Por la tarde, a partir de las 18 h

El Fin de Semana Fascinante continúa con música y una cena de tablas en el corazón de la finca

Ab 10 Uhr

Entspannter Tag mit Freunden oder der Familie

Kommentierte Besichtigungen – Verkostung unserer Weine

Spiele für Groß und Klein



Am Abend, ab 18 Uhr

Das Faszinierende Wochenende wird mit Musik und einem Abendessen im Herzen des Weinguts fortgesetzt

