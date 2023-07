Golf de Biscarrosse 400 Avenue du Golf Biscarrosse, 12 juillet 2023, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Entre lacs et océan, au coeur de la forêt landaise, le golf de Biscarrosse vous propose de jouer sur le parcours valloné 18 trous ou de vous entraîner avec bonheur sur le très accueillant parcours de 9 trous.. Golfeurs

Lundi fin : . .

400 Avenue du Golf

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



South of the Arcachon Basin and in the northern Landes, the Golf de Biscarrosse golf club is the ideal setting between the forest and the Atlantic Ocean for playing golf at any age or for a recreational holiday nestled in lush greenery.

A driving range, club house, and 27 hole course are available for golfers as well as beginner and advanced lessons.

The Domaine du Golf makes it possible for everyone to discover the pleasures of an exceptional holiday.

Stay in one of our splendid villas, enjoy the Parcours Gourmand restaurant and visit a region with extraordinary flora and fauna.

A multitude of activities near the golf course await you: lakes, the sea, and the forest… a change of scenery guaranteed!

Entre los lagos y el mar, en el corazón del bosque landés, el golf de Biscarrosse le permite jugar en su ondulado recorrido de 18 hoyos o bien practicar tranquilamente en el recorrido de 9 hoyos.

Zwischen den Seen und dem Ozean lädt Sie der mitten im Wald der Landes gelegene Golfplatz von Biscarrosse zu einem hügeligen 18-Loch-Parcours ein. Oder üben Sie entspannt auf dem angenehmen 9-Loch-Parcours.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Grands Lacs