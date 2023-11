Découverte de l’art Lyrique 40 xerri karrika Espelette, 20 décembre 2023, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Elise Archambault, chanteuse lyrique tout-terrain vous propose d’aller à la rencontrer de cet art lyrique méconnu. Munie de son naturel et de ses histoires passionnantes sur les airs d’opéras connus ou plus rares elle ne manquera pas de vous entraîner dans le monde fascinant du chant lyrique. Et qui sait, vous pourriez même, à votre tour, vous mettre à chanter.

Pensez toutefois à réserver car la jauge est limitée..

Elise Archambault, all-round opera singer, invites you to discover this little-known art form. Armed with her natural talent and fascinating stories about famous and lesser-known opera arias, she’s sure to draw you into the fascinating world of opera singing. And who knows, you might even find yourself singing too.

But don’t forget to book, as capacity is limited.

Elise Archambault, cantante de ópera polifacética, le invita a descubrir este arte poco conocido. Con su talento natural y sus fascinantes historias sobre arias de óperas conocidas y menos conocidas, seguro que le atraerá al fascinante mundo del canto de ópera. Y quién sabe, puede que usted también acabe cantando.

Pero no olvide reservar, ya que el aforo es limitado.

Elise Archambault, die Allround-Lyriksängerin, lädt Sie ein, diese unbekannte lyrische Kunst kennenzulernen. Ausgestattet mit ihrer Natürlichkeit und ihren spannenden Geschichten über bekannte oder seltenere Opernmelodien wird sie es nicht versäumen, Sie in die faszinierende Welt des Operngesangs zu entführen. Und wer weiß, vielleicht fangen Sie sogar selbst an zu singen.

Denken Sie jedoch daran, zu reservieren, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

