Début : 2023-12-16 20:00:00

fin : 2023-12-16 . L’Association Hêtre vous invite à son traditionnel concert de Noël « A choeur battant » le Samedi 16 Décembre à 20h à la mine d’artgens à Sainte-Marie-aux-Mines. Un autre concert sera prévu le Dimanche 17 Décembre à 17h à l’église Notre-Dame de la Nativité au Hohwald. Entrée libre. Plateau. EUR.

