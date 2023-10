Visite ludique de l’exposition : jouer est un art au Musée du Jouet 40 rue Vauban Colmar, 29 novembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Quel lien y a-t-il entre un pédagogue, un architecte et les jouets de nos collections? Découverte du nouveau parcours de visite sur l’exposition temporaire Jouer est un art: les réserves se dévoilent..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 16:00:00. EUR.

40 rue Vauban

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



What’s the link between an educator, an architect and the toys in our collections? Discover the new tour of the temporary exhibition Playing is an art: the reserves reveal themselves.

¿Cuál es el vínculo entre un educador, un arquitecto y los juguetes de nuestras colecciones? Descubra el nuevo recorrido de la exposición temporal Jugar es un arte: las reservas al descubierto.

Was verbindet einen Pädagogen, einen Architekten und die Spielzeuge in unseren Sammlungen? Entdecken Sie den neuen Rundgang durch die Sonderausstellung Spielen ist eine Kunst: Die Lagerräume werden enthüllt.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de tourisme de Colmar