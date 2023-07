Exposition Jouer est un art : les réserves se dévoilent 40 rue Vauban Colmar, 1 juillet 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Le Musée du Jouet de Colmar propose une nouvelle exposition temporaire intitulée Jouer est un art : les réserves se dévoilent. L’occasion de découvrir de nombreuses pièces issues des collections du musée et pour certaines, sorties des réserves pour la première fois..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 18:00:00. EUR.

40 rue Vauban

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



The Toy Museum of Colmar proposes a new temporary exhibition entitled Playing is an art: the reserves are revealed. The opportunity to discover many pieces from the museum’s collections, some of which have been taken out of storage for the first time.

El Museo del Juguete de Colmar ofrece una nueva exposición temporal titulada Jugar es un arte: las reservas se desvelan. Es una oportunidad para descubrir numerosas piezas de las colecciones del museo, algunas de las cuales han salido por primera vez del almacén.

Das Spielzeugmuseum in Colmar zeigt eine neue Sonderausstellung mit dem Titel Spielen ist eine Kunst: Die Lagerräume werden enthüllt. Die Gelegenheit, zahlreiche Stücke aus den Sammlungen des Museums zu entdecken, von denen einige zum ersten Mal aus den Lagern geholt werden.

Mise à jour le 2023-06-05 par Musée – Colmar – Musée du jouet