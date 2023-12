MARCHÉ DE NOËL DES FEUILLANTINES – BÉZIERS 40 Rue Raoul Bayou Béziers, 4 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’EHPAD Les Feuillantines vous invite à venir découvrir leur 3ème marché de Noël (en intérieur) ! Divers stands de déco, bougies, boissons chaudes et gourmandises seront présents !.

2023-12-06 14:00:00 fin : 2023-12-06 17:30:00. .

40 Rue Raoul Bayou

Béziers 34500 Hérault Occitanie



EHPAD Les Feuillantines invites you to come and discover their 3rd Christmas market (indoors)! A variety of stalls offering decorations, candles, hot drinks and delicacies will be on hand!

EHPAD Les Feuillantines le invita a descubrir su 3er mercado navideño (cubierto) Habrá puestos de decoración, velas, bebidas calientes y dulces

Das Pflegeheim Les Feuillantines lädt Sie zu seinem dritten Weihnachtsmarkt (im Innenbereich) ein! Verschiedene Stände mit Dekoartikeln, Kerzen, heißen Getränken und Leckereien werden vertreten sein!

Mise à jour le 2023-11-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE