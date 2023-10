Game Time avec Marcus et Nemcoshow 40 Rue Jules Vallès Le Havre, 21 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Une rencontre avec nos invités ponctuée de combats. Qui pourra battre Marcus ?

Le temps d’un après-midi, Marcus et le Nemcoshow seront disponibles pour une session de photos et dédicaces. Ce sera également l’occasion de participer à des affrontements sur grand écran autour de Bomberman Saturn à 10 en simultanée, et sur une version revisitée de Soul Calibur, le tout contre Marcus ou d’autres adversaires.

Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 . .

40 Rue Jules Vallès Médiathèque de Caucriauville

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



A meeting with our guests punctuated by fights. Who can beat Marcus?

Marcus and the Nemcoshow will be on hand for an afternoon of photos and autographs. There will also be the opportunity to take part in a big-screen showdown of Bomberman Saturn 10-man simultaneous, and a revisited version of Soul Calibur, all against Marcus or other opponents.

Admission free, subject to availability.

Una reunión con nuestros invitados salpicada de peleas. ¿Quién puede vencer a Marcus?

Marcus y el Nemcoshow estarán presentes para una tarde de fotos y autógrafos. También habrá ocasión de participar en combates en pantalla grande sobre Bomberman Saturn con 10 jugadores simultáneos, y sobre una versión renovada de Soul Calibur, todos contra Marcus u otros oponentes.

La entrada es gratuita, sujeta a disponibilidad.

Ein Treffen mit unseren Gästen, das von Kämpfen unterbrochen wird. Wer wird Marcus besiegen können?

Einen Nachmittag lang stehen Marcus und die Nemcoshow für eine Foto- und Autogrammstunde zur Verfügung. Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf einem großen Bildschirm gegen Marcus oder andere Gegner zu kämpfen, z. B. Bomberman Saturn mit 10 Spielern gleichzeitig und Soul Calibur in einer überarbeiteten Version.

Der Eintritt ist frei, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche