Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 18:00:00

fin : 2023-12-16 22:00:00 Soirée de Noël proposée par l’association ELEVEN Esport

Session jeux vidéos & pizzas. Tarif adhérent : 8€

Tarif classique : 12€

Adhésion : 20€

Pizzas & boissons incluses.

Accès libre aux ordinateurs et aux switchs Inscriptions en ligne ou via le QR code de l’affiche..

40 Rue Jean Jaurès

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

