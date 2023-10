UN PUTAIN DE CONTE DE FÉE 40 Rue Gabriel Péri Toulouse, 3 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Un Tarantino franchouillard et déjanté où l’histoire de ce trentenaire qui face aux situations les plus folles nous régale… Un malheureux coup d’épée dans une affiche et le terrible engrenage se met en marche en cette journée qui avait pourtant si bien commencé..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . 27 EUR.

40 Rue Gabriel Péri CAFE THEATRE LES 3T

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



A wacky, down-to-earth Tarantino, where the story of a thirty-something who faces the craziest situations is a delight… An unfortunate blow to a poster, and a terrible spiral is set in motion on a day that had begun so well.

La historia de un treintañero que se enfrenta a las situaciones más disparatadas es un delicioso jugueteo de Tarantino… Un desafortunado golpe en un cartel y una terrible espiral se pone en marcha en un día que había empezado tan bien.

Die Geschichte eines 30-Jährigen, der sich den verrücktesten Situationen stellen muss, ist ein wahrer Genuss… Ein unglücklicher Schwertstreich in einem Plakat und das schreckliche Räderwerk setzt sich in Gang an diesem Tag, der doch so gut begonnen hatte.

