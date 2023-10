L’INVITATION 40 Rue Gabriel Péri Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Ce succès parisien enfin sur les planches des 3T ! Dans le genre du Dîner de cons… Tout ce qu’on aime, loufoque et savoureux..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 27 EUR.

40 Rue Gabriel Péri CAFE THEATRE LES 3T

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



This Parisian success finally hits the stage at 3T! In the style of Dîner de cons… Everything we love, zany and tasty.

¡Este éxito parisino vuelve por fin al escenario del 3T! Al estilo de Dîner de cons… Todo lo que nos gusta, alocado y delicioso.

Dieser Pariser Erfolg endlich auf den Brettern des 3T! In der Art des Dîner de cons … Alles, was wir lieben, skurril und schmackhaft.

