LA RANÇON DU SUCCÈS 40 Rue Gabriel Péri Toulouse, 9 mars 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Pour pouvoir jouer son nouveau spectacle et éviter d’être ruiné, un célèbre humoriste est contraint d’inventer un mensonge improbable….

2023-03-09 fin : 2023-03-09 21:30:00. 22 EUR.

40 Rue Gabriel Péri CAFE THEATRE LES 3T

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



In order to play his new show and avoid being ruined, a famous comedian is forced to invent an improbable lie…

Para poder representar su nuevo espectáculo y evitar que lo arruinen, un famoso cómico se ve obligado a inventar una mentira inverosímil…

Um seine neue Show aufführen zu können und nicht in den Ruin getrieben zu werden, ist ein berühmter Komiker gezwungen, eine unwahrscheinliche Lüge zu erfinden…

Mise à jour le 2023-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE