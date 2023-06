Autour des commémorations 40-Rue Fourna Vassieux-en-Vercors, 21 juillet 2023, Vassieux-en-Vercors.

Vassieux-en-Vercors,Drôme

Trois journées commémoratives autour des évènements de 1944 liés à la résistance dans le Vercors. Commémorations officielles, visites, causeries, projections, spectacles et expositions..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-23 . .

40-Rue Fourna Musée Départemental de la Résistance du Vercors

Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Three days to commemorate the events of 1944 linked to the Resistance in the Vercors. Official commemorations, tours, talks, screenings, shows and exhibitions.

Tres días para conmemorar los acontecimientos de 1944 relacionados con la Resistencia en el Vercors. Conmemoraciones oficiales, visitas, conferencias, proyecciones, espectáculos y exposiciones.

Drei Gedenktage rund um die Ereignisse des Jahres 1944 im Zusammenhang mit dem Widerstand im Vercors. Offizielle Gedenkfeiern, Besichtigungen, Gespräche, Filmvorführungen, Aufführungen und Ausstellungen.

Mise à jour le 2023-06-27 par Office de Tourisme Vercors Drôme