Exposition à Art & Fact: « Stéphanie Bologna » 40 rue du Portail Alban Cahors, 11 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Venez découvrir les oeuvres de Stéphanie Bologna à Art & Fact à Cahors.

Dessins et peintures contemporains.

2023-10-11 fin : 2023-11-06 . EUR.

40 rue du Portail Alban Art&Fact

Cahors 46000 Lot Occitanie



Come and discover the works of Stéphanie Bologna at Art & Fact in Cahors.

Contemporary drawings and paintings

Venga a descubrir las obras de Stéphanie Bologna en Art & Fact de Cahors.

Dibujos y pinturas contemporáneas

Entdecken Sie die Werke von Stéphanie Bologna bei Art & Fact in Cahors.

Zeitgenössische Zeichnungen und Gemälde

