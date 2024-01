Exposition Happy Cristal – Le temps des retrouvailles 40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder, mardi 2 janvier 2024.

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-01-07 18:00:00

Cette année, entrez dans la famille du musée Lalique en plein mois de décembre et découvrez notre magnifique sapin ainsi que nos mises en scène où le cristal brille de 1000 feux !

Les fêtes de fin d’année sont un moment privilégié pendant lequel on retrouve en famille ou entre amis. Qu’on se rassemble autour d’un sapin décoré ou d’une belle table, l’ambiance se veut festive. Cette année, pour cette nouvelle édition d’Happy cristal, entrez dans la famille du musée Lalique en plein mois de décembre ! Découvrez notre calendrier de l’Avent géant, notre sapin de Noël suspendu et d’autres surprises…

Il sera également temps de prévoir les grandes dates à venir ! Pour ne rien oublier, qui n’a pas son calendrier ? Qu’il soit accroché chez soi sur le mur du salon ou au creux de nos poches dans notre téléphone, c’est un allié essentiel ! Il est annoté petit à petit pour ne rien manquer de ces rendez-vous importants de la vie.

Dans Happy cristal, le calendrier s’effeuille et offre page après page un aperçu d’un évènement qui nous permet de nous rassembler. Il est spectaculaire, réalisé avec des photographies représentant des décors réalisés complètement en papier, dans lesquels s’inscrivent des œuvres Lalique. Les pièces en cristal sortent ensuite du papier pour prendre vie dans des mises en scène originales qui viennent illustrer des évènements à venir : un anniversaire, une visite dans un aquarium ou encore une sortie entre amis… Le cristal brille de 1000 feux et se fait porteur d’histoires… D’ailleurs, l’exposition sera, les samedis après-midi, le décor de lectures de contes, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Des marqueurs de Noël bien présents !

Que serait Noël sans un sapin et sans son calendrier de l’Avent ? Le musée Lalique propose ses deux traditions très ancrées en Alsace en les revisitant un petit peu dans Happy cristal. On retrouvera le roi des forêts suspendu au cœur de l’exposition, comme au temps où il fallait protéger les décorations des souris qui pouvaient se régaler des pommes et des springerle. Mais ici, le papier et le cristal remplaceront les gourmandises ! Quant au calendrier de l’Avent, si une fenêtre sera bien ouverte chaque jour par le premier visiteur du musée, ce n’est pas un chocolat qu’il découvrira mais bel et bien une pièce en cristal. S’il ne pourra (malheureusement !) pas repartir avec, il aura tout de même droit à un petit cadeau souvenir !

Entrée gratuite de l’exposition temporaire (l’entrée des collections permanentes reste payante)

0 EUR.

40 rue du Hochberg

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est



