Comme à la veillée 40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder Comme à la veillée 40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder, 2 décembre 2023, Wingen-sur-Moder. Wingen-sur-Moder,Bas-Rhin Conte lu par une médiatrice du musée..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

40 rue du Hochberg

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est



Tale read by a museum mediator. Historia leída por un mediador del museo. Märchen, gelesen von einer Vermittlerin des Museums. Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Autres Lieu 40 rue du Hochberg Adresse 40 rue du Hochberg Ville Wingen-sur-Moder Departement Bas-Rhin Lieu Ville 40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder latitude longitude 48.9262678376489;7.36245614047546

40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wingen-sur-moder/