Exposition Happy Cristal – Le temps des retrouvailles 40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder, 29 novembre 2023, Wingen-sur-Moder.

Wingen-sur-Moder,Bas-Rhin

Cette année, entrez dans la famille du musée Lalique en plein mois de décembre et découvrez notre sapin, notre calendrier de l’Avent géant et des mises en scène où le cristal brille de 1000 feux!.

2023-11-29 fin : 2023-12-23 16:00:00. 0 EUR.

40 rue du Hochberg

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est



This year, join the Lalique Museum family in the middle of December and discover our Christmas tree, our giant Advent calendar and our staging where crystal shines with 1000 lights!

Este año, únase a la familia del Museo Lalique en pleno mes de diciembre y descubra nuestro árbol de Navidad, nuestro calendario de Adviento gigante y nuestras escenificaciones en las que el cristal brilla con 1.000 luces

Dieses Jahr werden Sie mitten im Dezember Teil der Familie des Lalique-Museums. Entdecken Sie unseren Weihnachtsbaum, unseren riesigen Adventskalender und Inszenierungen, in denen Kristall in 1000 Lichtern erstrahlt!

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre