Visite tactile 40 rue du Hochberg Wingen-sur-Moder, 7 octobre 2023, Wingen-sur-Moder.

Wingen-sur-Moder,Bas-Rhin

Grâce au Kit à toucher, les collections du musée se découvrent différemment, à l’aide du bout de ses doigts plutôt qu’avec ses yeux, grâce à des illustrations en relief, des reproductions d’objets et des oeuvres en verre et en cristal..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

40 rue du Hochberg

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est



Thanks to the Kit à toucher, the museum’s collections can be discovered in a different way, with the help of fingertips rather than eyes, thanks to relief illustrations, reproductions of objects and works in glass and crystal.

Gracias al Kit Táctil, podrá descubrir las colecciones del museo de una forma diferente, utilizando las yemas de los dedos en lugar de los ojos, gracias a ilustraciones en relieve, reproducciones de objetos y obras en vidrio y cristal.

Mit dem Kit zum Anfassen können Sie die Sammlungen des Museums auf eine andere Art und Weise entdecken, nämlich mit den Fingerspitzen statt mit den Augen, dank Reliefillustrationen, Reproduktionen von Objekten und Werken aus Glas und Kristall.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre