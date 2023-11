Exposition Faune3 40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder, 1 octobre 2023, Wingen-sur-Moder.

Wingen-sur-Moder,Bas-Rhin

Découvrez la nouvelle exposition de Lalique qui a pour ambition de mettre en perspective les œuvres conservées par les trois musées des étoiles terrestres (Lalique, Saint-Louis et Meisenthal) sur le thème de la Faune..

2023-10-01 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

40 Rue du Hochberg

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est



Discover Lalique’s new exhibition, which aims to put into perspective the works conserved by the three terrestrial star museums (Lalique, Saint-Louis and Meisenthal) on the theme of Fauna.

Descubra la nueva exposición de Lalique, que pretende poner en perspectiva las obras conservadas por los tres museos estrella terrestres (Lalique, Saint-Louis y Meisenthal) sobre el tema de la Fauna.

Entdecken Sie die neue Ausstellung von Lalique, deren Ziel es ist, die von den drei Museen der Erdsterne (Lalique, Saint-Louis und Meisenthal) aufbewahrten Werke zum Thema Fauna in einen Zusammenhang zu bringen.

