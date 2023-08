Journées Européennes du Patrimoine 40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder, 16 septembre 2023, Wingen-sur-Moder.

Wingen-sur-Moder,Bas-Rhin

Le musée Lalique ouvre gratuitement ses portes à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Vous pourrez (re)découvrir les collections permanentes et les nouveaux aménagements multimédia installés début 2023 ainsi que l’exposition Faune3..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:30:00. 0 EUR.

40 Rue du Hochberg

Wingen-sur-Moder 67290 Bas-Rhin Grand Est



The Musée Lalique is opening its doors free of charge on the occasion of the European Heritage Days. You can (re)discover the permanent collections and the new multimedia facilities installed in early 2023, as well as the Faune3 exhibition.

El museo Lalique abre sus puertas gratuitamente con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Podrá (re)descubrir las colecciones permanentes y las nuevas instalaciones multimedia que se instalarán a principios de 2023, así como la exposición Faune3.

Das Lalique-Museum öffnet anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals kostenlos seine Türen. Sie können die ständigen Sammlungen und die neuen Multimediaeinrichtungen, die Anfang 2023 installiert werden, sowie die Ausstellung Faune3 (wieder)entdecken.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre