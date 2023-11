Concert : Camart Jazz 40 Rue du Général Leclerc Villerville, 30 décembre 2023, Villerville.

Villerville,Calvados

Le Camart Jazz est un duo de guitaristes normands (père et fils) né en 2005.

Le style essentiel de cette formation est le jazz aux couleurs principalement swing, ballade, bossa teinté avec d’autres styles (reggae, zouk, jazz-rock, classique).

Camille Lanarre et Arthur Lanarre sont deux compositeurs qui ont produit en indépendant trois albums depuis la création de cette formation : Flower of zouk, A few notes for Mary et Mars Bossa.

Le concert sera accompagné d’une diffusion de clips vidéo tournés au printemps sur la plage de Villerville.

A l’issue du concert, un vin chaud sera proposé dans le jardin de la mairie..

2023-12-30 17:00:00 fin : 2023-12-30 . .

40 Rue du Général Leclerc Salle des mariages, rez-de-jardin de la mairie

Villerville 14113 Calvados Normandie



Le Camart Jazz is a duo of guitarists from Normandy (father and son) formed in 2005.

The group’s main style is jazz, mainly swing, ballad and bossa tinged with other styles (reggae, zouk, jazz-rock, classical).

Camille Lanarre and Arthur Lanarre are two composers who have produced three independent albums since the formation of this group: Flower of zouk, A few notes for Mary and Mars Bossa.

The concert will be accompanied by a screening of video clips shot in the spring on Villerville beach.

At the end of the concert, mulled wine will be served in the town hall garden.

Le Camart Jazz es un dúo de guitarristas de Normandía (padre e hijo) formado en 2005.

El estilo principal del grupo es el jazz, principalmente swing, balada y bossa matizado con otros estilos (reggae, zouk, jazz-rock, clásico).

Camille Lanarre y Arthur Lanarre son dos compositores que han producido tres álbumes independientes desde la formación del grupo: Flower of zouk, A few notes for Mary y Mars Bossa.

El concierto irá acompañado de la proyección de videoclips rodados en primavera en la playa de Villerville.

Tras el concierto, se servirá vino caliente en el jardín del ayuntamiento.

Camart Jazz ist ein Gitarrenduo aus der Normandie (Vater und Sohn), das 2005 gegründet wurde.

Der wesentliche Stil dieser Formation ist der Jazz mit den Hauptfarben Swing, Ballade und Bossa, der mit anderen Stilen (Reggae, Zouk, Jazz-Rock, Klassik) gefärbt wird.

Camille Lanarre und Arthur Lanarre sind zwei Komponisten, die seit der Gründung dieser Formation drei unabhängige Alben produziert haben: Flower of zouk, A few notes for Mary und Mars Bossa.

Das Konzert wird von der Ausstrahlung von Videoclips begleitet, die im Frühjahr am Strand von Villerville gedreht wurden.

Im Anschluss an das Konzert wird im Garten des Rathauses ein Glühwein angeboten.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité