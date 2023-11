SPECTACLE MADEMOISELLE SERGE HUMORISTE – GAI RIRE 2.0 40 Rue du Château Monthureux-sur-Saône, 2 décembre 2023, Monthureux-sur-Saône.

Monthureux-sur-Saône,Vosges

Notre association Les 4 saisons de la vie (Isches), dont les buts principaux sont de promouvoir le Bien-être, le Bien vivre, le Bien manger et le partage jusqu’à bien vieillir, est très heureuse de pouvoir accueillir

Mademoiselle Serge – Humoriste – Comédienne 100 % vosgienne !

pour son nouveau spectacle humoristique GAI RIRE 2.0 actuellement en tournée.

Après avoir fait de nombreuses 1ères parties comme celles de Caroline Vigneaux, Artus, Olivier De Benoist, Bigard et bien d’autres encore, Mademoiselle Serge, vosgienne pure souche, part en tournée avec son 4ème spectacle intitulé Gai Rire 2.0.

De maman hystérique à prof d’EPS, de la maladie à l’ascension du Kilimandjaro en passant par une leçon d’écologie bien à elle, Mademoiselle Serge nous embarque dans un voyage où humour et joie triomphent de tout et nous prouve que le rire peut « gai rire »

Attention dans ce spectacle soit vous riez, soit vous tombez amoureux d’elle…si vous tombez amoureux d’elle merci de lui faire savoir à la fin du spectacle, sinon ça risque de perturber sa performance !

Nous vous proposons de venir partager un grand moment de détente et de rire, mais aussi de réflexions sur la vie…

Réservations par courrier, mail ou sur Helloasso.com

https://www.helloasso.com/…/spectacle-mademoiselle…

Vente sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 23:00:00. 15 EUR.

40 Rue du Château

Monthureux-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est



Our association Les 4 saisons de la vie (Isches), whose main aims are to promote Well-being, Living Well, Eating Well and Sharing to age well, is delighted to welcome

Mademoiselle Serge ? Comedian ? Comedienne 100% Vosgienne!

for her new comedy show GAI RIRE 2.0, currently on tour.

After opening for Caroline Vigneaux, Artus, Olivier De Benoist, Bigard and many others, Mademoiselle Serge, a native of the Vosges, is off on tour with her 4th show, Gai Rire 2.0.

From hysterical mom to PE teacher, from illness to climbing Kilimanjaro and a lesson in ecology all her own, Mademoiselle Serge takes us on a journey where humor and joy triumph over everything, and proves that laughter can be « gay laughter »

In this show, either you laugh or you fall in love with her?if you fall in love with her, please let her know at the end of the show, otherwise it may disrupt her performance!

We invite you to come and share a great moment of relaxation and laughter, but also of reflection on life…

Reservations by post, e-mail or on Helloasso.com

https://www.helloasso.com/…/spectacle-mademoiselle…

On-site sales.

Nuestra asociación Les 4 saisons de la vie (Isches), cuyos principales objetivos son promover el bienestar, vivir bien, comer bien y compartir hasta envejecer bien, se complace en dar la bienvenida a

Mademoiselle Serge ? Comediante ? ¡Comedienne 100% de los Vosgos!

para su nuevo espectáculo GAI RIRE 2.0, actualmente de gira.

Tras haber actuado como telonera de Caroline Vigneaux, Artus, Olivier De Benoist, Bigard y muchos otros, Mademoiselle Serge, originaria de los Vosgos, está de gira con su 4º espectáculo, titulado Gai Rire 2.0.

De madre histérica a profesora de educación física, de la enfermedad a la escalada del Kilimanjaro, pasando por una lección de ecología, Mademoiselle Serge nos lleva a un viaje en el que el humor y la alegría triunfan por encima de todo y demuestra que la risa puede ser « risa gay »

En este espectáculo, o te ríes o te enamoras de ella… si te enamoras de ella, por favor, házselo saber al final del espectáculo, ¡de lo contrario podría interrumpir su actuación!

Le invitamos a venir y compartir un gran momento de relajación y risas, pero también a reflexionar sobre la vida…

Reservas por correo postal, correo electrónico o en Helloasso.com

https://www.helloasso.com/…/spectacle-mademoiselle…

Venta in situ.

Unser Verein Les 4 saisons de la vie (Isches), dessen Hauptziele die Förderung des Wohlbefindens, des guten Lebens, des guten Essens und des Teilens bis hin zum guten Altern sind, freut sich sehr, Sie begrüßen zu dürfen

Mademoiselle Serge ? Humoristin ? Schauspielerin aus 100 % der Vogesen!

für ihre neue humoristische Show GAI RIRE 2.0, die derzeit auf Tournee ist.

Nach zahlreichen Auftritten im Vorprogramm von Caroline Vigneaux, Artus, Olivier De Benoist, Bigard und vielen anderen geht Mademoiselle Serge, die aus den Vogesen stammt, mit ihrer vierten Show mit dem Titel Gai Rire 2.0 auf Tournee.

Von der hysterischen Mutter zur Sportlehrerin, von der Krankheit über die Besteigung des Kilimandscharo bis hin zu einer ganz eigenen Lektion in Sachen Ökologie nimmt uns Mademoiselle Serge mit auf eine Reise, auf der Humor und Freude über alles triumphieren, und beweist uns, dass Lachen « fröhlich lachen » kann

Wenn Sie sich in sie verlieben, lassen Sie es sie bitte am Ende der Show wissen, da es sonst ihre Performance stören könnte!

Wir schlagen Ihnen vor, einen Moment der Entspannung und des Lachens zu teilen, aber auch über das Leben nachzudenken…

Reservierungen per Post, E-Mail oder auf Helloasso.com

https://www.helloasso.com/…/spectacle-mademoiselle…

Verkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-30 par VOSGES DEVELOPPEMENT