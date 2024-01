RECTO VRSO – FESTIVAL D’ART IMMERSIF ET INTERACTIF // LE QUARANTE 40 Rue du Britais Laval, jeudi 11 avril 2024.

Participez à la 7ème édition du Festival d’art immersif et interactif « RECTO VRSO »

Recto VRso : entre arts, sciences et technologies

Recto VRso est une exposition internationale d’art et réalité virtuelle et mixte qui se tient dans le cadre du salon Laval Virtual. Conçue par l’artiste-chercheure Judith Guez, Recto VRso a pour objectif d’inviter les œuvres d’artistes, de chercheurs, d’étudiants et d’explorateurs qui interrogent de près ou de loin le médium de la réalité virtuelle, de manière à faire émerger de nouvelles formes artistiques.

La 7e édition de Recto VRso se tiendra du 11 au 14 avril 2024, sous la thématique suivante : Temps Réel / Temps Virtuel. L’accès au festival et à l’exposition sera totalement gratuit.

