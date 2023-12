LUDILO // BÉNÉDICTE GOUGEON – CIE LE MONTON CARRÉ 40 Rue du Britais Laval, 23 mars 2024, Laval.

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 11:30:00

fin : 2024-03-23

Théâtre : LUDILO // BÉNÉDICTE GOUGEON – CIE LE MONTON CARRÉ.

Théâtre : LUDILO // BÉNÉDICTE GOUGEON – CIE LE MONTON CARRÉ

Musique, théâtre gestuel, bruitages vocalisés, manipulation de jouets et d’objets : une magnifique parenthèse sensorielle et ludique pour les tout-petits.

Lumineux et espiègle, ce spectacle repose sur le principe du jeu comme axe fondamental de la construction d’un individu. Ainsi, dans un espace circulaire, deux interprètes inventent des univers à base de jouets dans une chorégraphie de corps et de sons. Guidés par des éléments visuels, gestuels et sonores, les jeunes enfants reconnaissent un monde déjà connu, mais peuvent s’aventurer du concret vers l’imaginaire.

Tout est jeu dans la vie du tout-petit, qui, d’essais successifs en découvertes accidentelles, plonge dans le plaisir d’expérimenter. C’est cette dimension, si précieuse et si libre, du rapport de l’enfant au jeu qu’explore Ludilo (qui signifie jouet en espéranto). Une petite merveille !

Tout public dès 18 mois

> Théâtre d’Objets Chorégraphié

• Le Quarante (Orchestre 1)

• 30 min

• Tarifs : 6€ – 9€

EUR.

40 Rue du Britais

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire