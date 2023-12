OISEAUX DE PARADIS – LE QUARANTE // MA RÉGION VIRTUOSE 40 Rue du Britais Laval, 28 janvier 2024, Laval.

Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 18:00:00

fin : 2024-01-28

Spectacle musicale « Jazz in the pot » au Quarante.

Valentine Michaud saxophone soprano

Gabriel Michaud percussions

“Oiseaux de paradis”

Couperin : Le Rossignol en amour – Le Rossignol vainqueur

Juillerat : Tombeaux-volières, extraits

Carmichael : Skylark (standard de jazz)

Sévère : Oiseaux de Bali

Hillborg : The Peacock Moment

Piazzolla : Los Parajos Perdidos

The Beatles : Blackbird

Le chant des oiseaux a été à travers les époques une source d’inspiration inépuisable pour les compositeurs. Explorant à travers des œuvres aussi bien jazz ou pop que classiques une palette de sonorités tour à tour boisées et chatoyantes, scintillantes et voluptueuses, les deux instrumentistes cisèlent un programme où alternent de célèbres airs d’oiseaux et des surprises – oiseaux fantastiques ou exotiques… : tous déploient leurs ailes dans un hymne à la liberté et à la diversité musicale !

• Dimanche 28 janvier – 18h – Le Quarante, Auditorium

• Durée : 45 min

• Tarif : 6€

40 Rue du Britais

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



