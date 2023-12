QUAND DES AIRS POPULAIRES DEVIENNENT CLASSIQUES… ET INVERSEMENT ! – LE QUARANTE // MA RÉGION VIRTUOSE 40 Rue du Britais Laval Catégories d’Évènement: Laval

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28 « Quand des airs populaires deviennent classiques…et inversement ! » au Quarante.

Élèves du Département Bois du Conservatoire de Laval Agglomération

“Quand des airs populaires deviennent classiques… et inversement !” Les élèves bois du pôle de Laval vous proposent de mêler musique classique et thèmes populaires, au cours d’un voyage étonnant ! • Dimanche 28 janvier – 14h – Le Quarante, Auditorium

• Durée : 45 min

• Tarif : 2€ EUR.

40 Rue du Britais

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

