CONCERT FAMILLE AVEC DIDIER LASTÈRE – LE QUARANTE // MA RÉGION VIRTUOSE
Laval, 27 janvier 2024

Laval Mayenne

Début : 2024-01-27 21:00:00

fin : 2024-01-27

« Concert Famille » avec Didier Lastère au Quarante.

« Concert Famille » avec Didier Lastère au Quarante

“Concert famille”

Œuvres de Prokofiev, Rimski-Korsakov, Williams…

L’Orchestre d’Harmonie du Sud de l’Ernée (OHSE) propose de partager un programme musical et familial très riche et varié. Les musiciens d’OHSE vous emmèneront dans l’univers des contes, des histoires qui se transmettent depuis les origines. Les histoires qui font peur avec le loup, mais aussi celles qui ensorcellent et enivrent pendant “Mille et une nuit”. S’inspirant des chants grégoriens, Serge Lancen, compositeur français, a puisé dans les origines de la musique écrite pour composer le “Mont Saint-Michel”. Venez découvrir ce répertoire très original !

[CONCERT FAMILLE]

• Samedi 27 janvier – 21h – Le Quarante, Auditorium

• Durée : 45 min

• Tarif : 2€

40 Rue du Britais

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



