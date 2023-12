RACINES – LE QUARANTE // MA RÉGION VIRTUOSE 40 Rue du Britais Laval, 27 janvier 2024, Laval.

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27

Spectacle de musique « Racines » au Quarante

Les Itinérantes trio vocal a cappella

Thierry Gomar percussions

La musique accompagne l’humanité, portant un monde invisible qui rend possible le dialogue avec d’autres siècles et d’autres cultures. Dans un cheminement à travers les quatre éléments, et laissant résonner leurs voix à l’instar d’autres voix disparues depuis des millénaires, Les Itinérantes racontent ce qui a poussé les humains à chanter et à créer de la musique depuis la nuit des temps.

[CONCERT FAMILLE]

• Samedi 27 janvier – 19h – Le Quarante, Auditorium

• Durée : 45 min

• Tarif : 6€ / 2€ pour les moins de 15 ans

40 Rue du Britais

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



