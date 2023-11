Opéra et moi … émoi 40 rue du bout Varin Douvres-la-Délivrande, 25 novembre 2023, Douvres-la-Délivrande.

Douvres-la-Délivrande,Calvados

Musique en écrin vous propose un tour du monde musical à travers trois siècles d’opéras grâce aux harpes du Duo Néféli. Du bel canto à l’improvisation jazz, de la musique intime de cour française à l’exubérance andalouse, laissez vous emporter par une magnifique palette de couleurs musicales et ceci dans le cadre de la splendide chapelle Lalique nichée au sein des bâtiments de la Congrégation Notre Dame de Fidélité, classée Monument Historique. Cette chapelle décorée par René Lalique lui-même, contient l’une des premières expressions monumentales en dalles de verre, technique architecturale dont il a été le précurseur. À découvrir absolument !.

2023-11-25 16:00:00 fin : 2023-11-25 17:30:00. .

40 rue du bout Varin Chapelle Lalique Notre Dame de Fidélité

Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie



Musique en écrin takes you on a musical world tour through three centuries of opera, thanks to the harps of Duo Néféli. From bel canto to jazz improvisation, from intimate French court music to Andalusian exuberance, let yourself be carried away by a magnificent palette of musical colors, in the splendid Lalique chapel nestled within the buildings of the Congrégation Notre Dame de Fidélité, a listed historical monument. This chapel, decorated by René Lalique himself, contains one of the first monumental expressions of glass slabs, an architectural technique he pioneered. A must-see!

Musique en écrin le lleva en una vuelta al mundo musical a través de tres siglos de ópera, gracias a las arpas del Dúo Néféli. Del bel canto a la improvisación jazzística, de la música íntima de la corte francesa a la exuberancia andaluza, déjese llevar por una magnífica paleta de colores musicales en la espléndida capilla Lalique enclavada en los edificios de la Congrégation Notre Dame de Fidélité, declarada Monumento Histórico. Esta capilla, decorada por el propio René Lalique, contiene una de las primeras expresiones monumentales de azulejos de vidrio, técnica arquitectónica de la que fue pionero. Una visita obligada

Musique en écrin bietet Ihnen dank der Harfen des Duo Néféli eine musikalische Weltreise durch drei Jahrhunderte Operngeschichte. Vom Belcanto bis zur Jazzimprovisation, von der intimen französischen Hofmusik bis zur andalusischen Überschwänglichkeit, lassen Sie sich von einer wunderbaren Palette musikalischer Farben mitreißen. Dies geschieht im Rahmen der prächtigen Lalique-Kapelle, die sich in die Gebäude der Kongregation Notre Dame de Fidélité eingenistet hat und als historisches Denkmal eingestuft ist. Die Kapelle wurde von René Lalique selbst dekoriert und enthält einen der ersten monumentalen Ausdrucksformen aus Glasplatten, einer architektonischen Technik, deren Vorläufer er war. Unbedingt entdecken!

Mise à jour le 2023-11-18 par Calvados Attractivité