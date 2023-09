Théâtre « L’enfant et la rivière » 40, rue des Jardins Hérisson, 30 septembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

Le Moulin Butoir, à Hérisson, accueille la Compagnie Le P’tit Bastringue » pour une représentation de « L’Enfant et la Rivière », d’après Henri Bosco.

Représentation à 20h30, le Samedi 30 Septembre 2023.



Présence d’un food truck dès 18h00..

2023-09-30 20:30:00 fin : 2023-09-30 22:30:00. EUR.

40, rue des Jardins Le Moulin Butoir

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Le Moulin Butoir, in Hérisson, welcomes Compagnie Le P’tit Bastringue » for a performance of « L’Enfant et la Rivière », after Henri Bosco.

Performance at 8.30pm, Saturday 30th September 2023.



Food truck available from 6:00 pm.

El Moulin Butoir, en Hérisson, acoge a la Compagnie Le P’tit Bastringue » para una representación de « L’Enfant et la Rivière », de Henri Bosco.

Función a las 20.30 h el sábado 30 de septiembre de 2023.



A partir de las 18.00 h, habrá un food truck.

Die Moulin Butoir in Hérisson empfängt die Compagnie Le P’tit Bastringue » für eine Aufführung von L’Enfant et la Rivière », nach Henri Bosco.

Aufführung um 20.30 Uhr am Samstag, den 30. September 2023.



Foodtruck ab 18.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-12 par OTI Vallée du Coeur de France