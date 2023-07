Domaine des Mailloches 40 rue de Lossay Restigné, 3 juillet 2023, Restigné.

Restigné,Indre-et-Loire

Les vignes du Domaine des Mailloches pourraient nous parler de l’exposition universelle de Paris en 1900, où les crus 1870 et 1890 ont été présentés, ou encore de Chicago en 1893, où cette fois-ci leurs vins ont été mis hors concours du fait de trop nombreuses récompenses..

40 rue de Lossay

Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



For 8 generations the Domaine des Mailloches has been a family owned and run estate. We are devoted to responsible growing, paired with traditional methods and up-to-date skills. We grow exclusively Cabernet Franc on three different soils : sands, gravels, clay/limestone that will provide subtle, g

El Dominio des Mailloches es una propiedad familiar explotada desde 8 generaciones. La gestión de nuestro viñedo, en cultura razonada, conjuga métodos modernos tradicionales y técnicos. Únicamente plantando en cabernet franc, reposa en 3 tipos de suelos: arena, gravas, argilo-caliza que dan origen a

Die Weinberge der Domaine des Mailloches könnten uns von der Weltausstellung 1900 in Paris erzählen, wo die Jahrgänge 1870 und 1890 präsentiert wurden, oder auch von Chicago 1893, wo ihre Weine diesmal wegen zu vieler Auszeichnungen außer Konkurrenz angeboten wurden.

