Cours « Tango argentin » par l'association Tang'Ochos à Niort 40 Rue de la Terraudière Niort

Niort,Deux-Sèvres

L’association niortaise Tang’Ochos sera présente au Patronage Laïque le 17 décembre pour proposer des cours de tango argentin, sous la conduite des danseurs professionnels Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet.

14h00 – 15h30 : Cours tous niveaux

15h45 – 17h15 : Cours débutants(es) ou 1 année de tango solo

17h30 – 19h00 : Cours Intermédiaires et Avancés(es)

SUR INSCRIPTION.

40 Rue de la Terraudière Patronage Laïque

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Niort-based Tang’Ochos association will be at the Patronage Laïque on December 17 to offer Argentine tango classes, led by professional dancers Fanny Quemeneur and Fabien Pavelet.

14h00 ? 3:30 pm: Classes for all levels

15h45 ? 5.15pm: Beginners or 1-year solo tango classes

17h30 ? 7:00 pm: Intermediate and advanced classes

WITH REGISTRATION

La asociación Tang’Ochos, con sede en Niort, estará el 17 de diciembre en el Patronato Laïque para ofrecer clases de tango argentino dirigidas por los bailarines profesionales Fanny Quemeneur y Fabien Pavelet.

14h00 ? 15h30: Clases para todos los niveles

15h45 ? 17h15: Clases de tango para principiantes o solistas de 1 año

17h30 ? 19h00 : Clases para intermedios y avanzados

PREVIA INSCRIPCIÓN

Der Verein Tang’Ochos aus Nantes wird am 17. Dezember im Patronage Laïque anwesend sein und Tango-Argentino-Kurse anbieten, die von den professionellen Tänzern Fanny Quemeneur und Fabien Pavelet geleitet werden.

14h00 ? 15.30 Uhr: Unterricht für alle Niveaustufen

15h45 ? 17.15 Uhr: Anfängerkurs oder 1 Jahr Tango solo

17h30 ? 19:00 Uhr: Kurs für Mittelstufe und Fortgeschrittene

NACH ANMELDUNG

