Concert de l'Orchestre à Vent de Niort

Niort,Deux-Sèvres

L’Orchestre à Vent de Niort se produira sur scène au Patronage Laïque le 9 décembre 2023.

Dirigé par Ludovic Rivière. L’orchestre jouera un répertoire composé de nombreux arrangements (musique classique, musique de films, variétés, airs traditionnels). Ce concert a pour but de faire connaître la musique d’harmonie.

Entrée gratuite – participation libre.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

40 Rue de la Terraudière

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Orchestre à Vent de Niort will perform at the Patronage Laïque on December 9, 2023.

Conducted by Ludovic Rivière. The orchestra will play a repertoire with a wide range of arrangements (classical music, film music, variety and traditional tunes). The aim of the concert is to raise awareness of wind band music.

Free admission – free participation

La Orchestre à Vent de Niort actuará en el Patronage Laïque el 9 de diciembre de 2023.

Dirigida por Ludovic Rivière. La orquesta interpretará un repertorio con arreglos muy variados (música clásica, música de cine, variedades y melodías tradicionales). El objetivo del concierto es dar a conocer la música de banda de viento.

Entrada libre – participación gratuita

Das Orchestre à Vent de Niort wird am 9. Dezember 2023 im Patronage Laïque auf der Bühne stehen.

Es wird von Ludovic Rivière geleitet. Das Orchester wird ein Repertoire spielen, das aus zahlreichen Arrangements besteht (klassische Musik, Filmmusik, Varieté, traditionelle Melodien). Ziel des Konzerts ist es, die Blasmusik bekannt zu machen.

Freier Eintritt – freie Teilnahme

