Théâtre en Anglais « Les Petits/es Shakespear(s) » par Olga Annenko 40 Rue de la Terraudière Niort, 6 décembre 2023 13:30, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Les Petits/es Shakespear(s) + « Cat in a hat »

Théâtre en anglais – Association des arts vivants d’Olga Annenko

Oubliez les cours d’anglais ennuyeux

et rejoignez l’équipe des petits/es Shakespear(s) !

ATELIERS LES MERCREDIS 6, 13 et 20 DÉCEMBRE – 13H30>15H30

RESTITUTION le 20 DÉCEMBRE à 18h, pour les parents et pour tout le monde…

Renseignements-inscriptions

Inscriptions auprès de l’Atelier des arts vivants d’Olga Annenko

> dramaturge..olga.annenko@gmail.com.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 15:30:00. .

40 Rue de la Terraudière Patronage Laïque

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les Petits/es Shakespear(s) + « Cat in a hat

Theater in English – Olga Annenko’s Performing Arts Association

Forget boring English classes

and join the Little Shakespear(s) team!

WORKSHOPS WEDNESDAYS DECEMBER 6, 13 and 20 – 1:30 pm>3:30 pm

RESTART on DECEMBER 20 at 6pm, for parents and everyone else…

Information and registration

Register with Olga Annenko’s Atelier des arts vivants

> dramaturge..olga.annenko@gmail.com

Les Petits/es Shakespear(s) + ‘Cat in a hat

Teatro en inglés – Asociación de Artes Escénicas de Olga Annenko

Olvídate de las aburridas clases de inglés

¡y únete al equipo de Little Shakespear(s)!

TALLERES LOS MIÉRCOLES 6, 13 y 20 DE DICIEMBRE – 13h30>15h30

REANUDACIÓN el 20 DE DICIEMBRE a las 18h, para los padres y todos los demás…

Información e inscripción

Inscripción en el Atelier des arts vivants de Olga Annenko

> dramaturge..olga.annenko@gmail.com

Les Petits/es Shakespear(s) + « Cat in a hat »

Theater auf Englisch – Olga Annenkos Verein für darstellende Künste

Vergessen Sie den langweiligen Englischunterricht!

und schließen Sie sich dem Team von Les petits/es Shakespear(s) an!

WORKSHOPS AM MITTWOCH, 6., 13. und 20. DEZEMBER – 13H30>15H30

RESTITUATION am 20. DEZEMBER um 18 Uhr, für Eltern und alle…

Informationen-Anmeldungen

Anmeldungen bei Olga Annenkos Atelier für darstellende Künste

> dramaturge..olga.annenko@gmail.com

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Niort Marais Poitevin