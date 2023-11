Spectacles pour les enfants et toute la famille à Niort 40 Rue de la Terraudière Niort, 26 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Dimanche 26 novembre 2023, venez en famille au Patronage Laïque pour assister à deux spectacles !

Le premier : « Ô un Oeuf ! » commence dès 10h30 (enfant à partir de 6 mois)

Le second : « Catch d’ImprÔ » commence à 15h30 (enfant à partir de 4 ans)

Informations : https://www.clownsmatapeste.com/agenda/calendars/view/57

Patronage Laïque, Niort

Le dimanche 26 novembre 2023, à 10h30 et à 15h30

Tarifs :

« Ô un Oeuf ! » : 8€

« Catch d’ImprÔ » : 8€ (enfant jusqu’à 12 ans) ; 12€/adulte.

40 Rue de la Terraudière Patronage Laïque

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Sunday November 26, 2023, bring the whole family to Patronage Laïque for two shows!

The first: « Ô un Oeuf ! » starts at 10:30 a.m. (children from 6 months)

The second: « Catch d’ImprÔ » starts at 3:30 p.m. (children aged 4 and over)

Information: https://www.clownsmatapeste.com/agenda/calendars/view/57

Patronage Laïque, Niort

Sunday, November 26, 2023, at 10:30 a.m. and 3:30 p.m

Price :

« Ô un Oeuf ! : 8?

« Catch d’ImprÔ »: 8? (children under 12); 12?/adult

El domingo 26 de noviembre de 2023, venga con toda la familia al Patronato Laïque para asistir a dos espectáculos

El primero: « Ô un Oeuf ! » comienza a las 10.30 h (niños a partir de 6 meses)

El segundo: « Catch d’ImprÔ » a partir de las 15.30 h (a partir de 4 años)

Información: https://www.clownsmatapeste.com/agenda/calendars/view/57

Patronato Laico, Niort

Domingo 26 de noviembre de 2023, a las 10.30 h y a las 15.30 h

Precio :

¡ »Ô un Oeuf ! : 8?

« Catch d’ImprÔ »: 8? (niños menores de 12 años); 12? /adulto

Am Sonntag, den 26. November 2023, kommen Sie mit Ihrer Familie zum Patronage Laïque, um zwei Aufführungen zu sehen!

Die erste: « Ô un Oeuf! » beginnt ab 10:30 Uhr (Kinder ab 6 Monaten)

Die zweite: « Catch d’ImprÔ » beginnt um 15:30 Uhr (Kinder ab 4 Jahren)

Informationen: https://www.clownsmatapeste.com/agenda/calendars/view/57

Patronage Laïque, Niort

Am Sonntag, den 26. November 2023, um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr

Eintrittspreise:

« Ô un Oeuf! » : 8?

« Catch d’ImprÔ »: 8 (Kinder bis 12 Jahre); 12/Erwachsene

