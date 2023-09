Spectacle – VOCAME « Des://connexions » – Niort 40 Rue de la Terraudière Niort, 17 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

L’Atelier de la Chanson, VOCAME a le plaisir de vous proposer son tout nouveau spectacle « Des://connexions ».

Grâce au soutien d’une metteuse en scène professionnelle, la troupe vous présente son spectacle entièrement théâtralisé !

Ce spectacle aura lieu au patronage laïque de Niort, pour 4 représentations:

vendredi 17 novembre 2023 à 20h30

samedi 18 novembre 2023 à 14h30

samedi 18 novembre 2023 à 20h30

dimanche 19 novembre 2023 à 14h30

Des interprétations en duo, en chœur ou en petit groupe !.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

40 Rue de la Terraudière

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’Atelier de la Chanson, VOCAME is delighted to present its brand new show « Des://connexions ».

Thanks to the support of a professional director, the troupe presents a fully dramatized show!

The show will take place at the patronage laïque in Niort, for 4 performances:

friday, November 17, 2023 at 8:30pm

saturday, November 18, 2023 at 2:30 pm

saturday, November 18, 2023 at 8:30pm

sunday, November 19, 2023 at 2.30pm

Performances in duet, chorus or small group!

L’Atelier de la Chanson, VOCAME se complace en presentar su nuevo espectáculo « Des://connexions ».

Gracias al apoyo de un director profesional, la compañía presenta un espectáculo totalmente teatralizado

El espectáculo tendrá lugar en el patronato laico de Niort, durante 4 representaciones:

viernes 17 de noviembre de 2023 a las 20.30 h

sábado 18 de noviembre de 2023 a las 14.30 h

sábado 18 de noviembre de 2023 a las 20.30 h

domingo 19 de noviembre de 2023 a las 14:30 h

¡Actuaciones en dúo, coro o pequeño grupo!

Das Atelier de la Chanson, VOCAME freut sich, Ihnen seine brandneue Show « Des://connexions » vorzustellen.

Dank der Unterstützung einer professionellen Regisseurin präsentiert Ihnen die Truppe ihre komplett dramatisierte Show!

Diese Aufführung wird im « patronage laïque » in Niort stattfinden und 4 Vorstellungen umfassen:

freitag, 17. November 2023 um 20.30 Uhr

samstag, 18. November 2023 um 14.30 Uhr

samstag, 18. November 2023 um 20.30 Uhr

sonntag, 19. November 2023 um 14.30 Uhr

Interpretationen im Duett, im Chor oder in einer kleinen Gruppe!

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Niort Marais Poitevin