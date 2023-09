Théâtre – Igor Potoczny « Nos Vies » – Niort 40 Rue de la Terraudière Niort, 23 septembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

La 25e saison d’ Aline et Cie est lancée !

Le premier rendez-vous sera ouvert par le directeur artistique de la compagnie : Igor Potoczny avec la présentation de « Nos Vies », une création de 2019 dans laquelle il va improviser à partir de la vie des gens présents dans le public qu’il choisi au hasard.

Rendez-vous samedi 23 septembre 2023 à 20h30 au Patronage Laïque.

Informations :

Réservations via le site internet..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 21:45:00. EUR.

40 Rue de la Terraudière

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The 25th season of Aline et Cie is launched!

The first event will be opened by the company’s artistic director, Igor Potoczny, with the presentation of « Nos Vies », a 2019 creation in which he will improvise based on the lives of randomly selected members of the audience.

See you on Saturday, September 23, 2023 at 8:30pm at the Patronage Laïque.

Informations :

Reservations via the website.

¡Arranca la 25ª temporada de Aline et Cie!

El primer acto lo abrirá el director artístico de la compañía, Igor Potoczny, con la presentación de « Nos Vies », una creación de 2019 en la que improvisará a partir de la vida de personas del público, elegidas al azar.

Nos vemos el sábado 23 de septiembre de 2023 a las 20:30 h en el Patronato Laïque.

Información :

Reservas en la página web.

Die 25. Saison von Aline et Cie ist eröffnet!

Das erste Treffen wird vom künstlerischen Leiter der Kompanie eröffnet: Igor Potoczny mit der Präsentation von « Nos Vies », einer Kreation aus dem Jahr 2019, in der er aus dem Leben der im Publikum anwesenden Menschen, die er zufällig auswählt, improvisieren wird.

Wir sehen uns am Samstag, den 23. September 2023 um 20.30 Uhr im Patronage Laïque.

Informationen:

Reservierungen über die Website.

