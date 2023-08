Festival Impulsions Femmes « Famille et patriarcat » à Niort 40 Rue de la Terraudière Niort, 7 septembre 2023, Niort.

Niort, Deux-Sèvres

Le festival Impulsion femmes fête ses 16 ans cette année avec pour thème de réflexion » Famille et patriarcat »

La programmation se décline sur 3 jours, du 7 au 10 Septembre au Patronage Laïque : théâtre, exposition, table ronde, ciné-débat, concert, atelier auto-défense, village associatif…

Retrouvez tout le programme détaillé ci-dessus.

Renseignements au 06 70 04 99 82 ou via impulsionsfemmes@orange.fr.

2023-09-07 fin : 2023-09-10

40 Rue de la Terraudière Patronage Laïque

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Impulsion femmes festival celebrates its 16th anniversary this year with the theme « Family and patriarchy »

The program spans 3 days, from September 7 to 10, at the Patronage Laïque: theater, exhibition, round table, film-debate, concert, self-defense workshop, community village…

See the full program above.

Information on 06 70 04 99 82 or impulsionsfemmes@orange.fr

El festival Impulsion femmes celebra este año su 16º aniversario con el tema « Familia y patriarcado »

El programa se extiende a lo largo de 3 días, del 7 al 10 de septiembre en el Patronato Laïque: teatro, exposición, mesa redonda, cine-debate, concierto, taller de autodefensa, aldea comunitaria, etc.

Consulte el programa completo más arriba.

Información en el 06 70 04 99 82 o en impulsionsfemmes@orange.fr

Das Festival Impulse femmes feiert dieses Jahr sein 16-jähriges Bestehen mit dem Reflexionsthema « Familie und Patriarchat »

Das Programm erstreckt sich über drei Tage, vom 7. bis 10. September im Patronage Laïque: Theater, Ausstellung, Podiumsdiskussion, Filmdebatte, Konzert, Selbstverteidigungsworkshop, Dorf der Vereine…

Das gesamte detaillierte Programm finden Sie oben.

Informationen unter 06 70 04 99 82 oder impulsionsfemmes@orange.fr

