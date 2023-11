Caveau ouvert 40 rue de la Serve Lancié, 16 novembre 2023, Lancié.

Lancié,Rhône

Dégustation et Vente de Beaujolais Villages Nouveau 2023 !

Nous vous proposons 2 cuvées : une cuvée classique et une cuvée “Sans Soufre”..

2023-11-16 08:30:00 fin : 2023-11-17 18:30:00. .

40 rue de la Serve Domaine des Nugues

Lancié 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Tasting and sale of Beaujolais Villages Nouveau 2023!

We offer 2 cuvées: a classic cuvée and a « Sans Soufre » cuvée.

¡Degustación y venta de Beaujolais Villages Nouveau 2023!

Ofrecemos 2 cuvées: una cuvée clásica y una cuvée « Sans Soufre ».

Verkostung und Verkauf von Beaujolais Villages Nouveau 2023!

Wir bieten Ihnen zwei Cuvées an: eine klassische Cuvée und eine Cuvée « Sans Soufre » (ohne Schwefel).

Mise à jour le 2023-11-10 par Destination Beaujolais