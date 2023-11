Soirée Karaoké au Café Cambe 40 rue de la Forge Castelnaud-de-Gratecambe, 24 novembre 2023, Castelnaud-de-Gratecambe.

Castelnaud-de-Gratecambe,Lot-et-Garonne

Le Café Cambe à Castelnaud-de-Gratecambe propose une soirée karaoké, et au menu salade de gésiers, escalope à la crème et ses frites maison, puis tiramisu maison.

Possibilité de passer la soirée sur place sans obligation de repas..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

40 rue de la Forge Café Cambe

Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Café Cambe in Castelnaud-de-Gratecambe offers a karaoke evening, with a menu featuring gizzard salad, escalope à la crème with home fries, and home-made tiramisu.

The evening can be spent on site, with no obligation to purchase a meal.

El Café Cambe de Castelnaud-de-Gratecambe ofrece una velada de karaoke, con ensalada de mollejas, escalope a la crema con patatas fritas caseras y tiramisú casero en el menú.

La velada se puede pasar en el local, sin obligación de llevar comida.

Das Café Cambe in Castelnaud-de-Gratecambe bietet einen Karaoke-Abend an. Auf der Speisekarte stehen Geflügelsalat, Rahmschnitzel mit hausgemachten Pommes frites und anschließend hausgemachtes Tiramisu.

Es besteht die Möglichkeit, den Abend vor Ort zu verbringen, ohne Verpflichtung zum Essen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Coeur de Bastides