Venez déguster le Beaujolais nouveau au Café Cambe 40 rue de la Forge Castelnaud-de-Gratecambe, 16 novembre 2023, Castelnaud-de-Gratecambe.

Castelnaud-de-Gratecambe,Lot-et-Garonne

Le Café Cambe à Castelnaud-de-Gratecambe propose une dégustation du beaujolais nouveau, de tapas et de produits locaux..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

40 rue de la Forge Café Cambe

Castelnaud-de-Gratecambe 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Café Cambe in Castelnaud-de-Gratecambe offers tastings of Beaujolais Nouveau, tapas and local produce.

El Café Cambe de Castelnaud-de-Gratecambe ofrece una degustación de Beaujolais Nouveau, tapas y productos locales.

Das Café Cambe in Castelnaud-de-Gratecambe bietet eine Verkostung des neuen Beaujolais, Tapas und lokale Produkte an.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Coeur de Bastides