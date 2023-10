Atelier 40 Rue d’Annonay Tence, 25 novembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Atelier construction de gradins pour la scierie..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

40 Rue d’Annonay Scierie quartier gare

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop to build bleachers for the sawmill.

Taller para construir gradas para el aserradero.

Workshop Bau von Tribünen für das Sägewerk.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon